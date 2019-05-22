Наркосбытчика из Барановичей осудили на 8,5 года колонии

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня огласил приговор в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Молодой человек через интернет-магазин приобрел гашиш, правоохранители задержали его с поличным. При обыске у него было обнаружено около 50 г опасного вещества, которое он из Минского района вез для сбыта в Барановичи. В отношении фигуранта Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.

Суд признал мужчину, ранее уже совершавшего преступление по ст.328 УК, виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере. Он приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-