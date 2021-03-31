Наркосбытчика с 1 кг мефедрона взяли в минском такси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркосбытчика с 1 кг мефедрона взяли прямо в такси. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"30 марта некоторые интернет-ресурсы опубликовали видеоролик задержания пассажира такси в Минске. Сообщаем, что наркоконтроль и ОМОН поймали с поличным крупного дилера. При себе у 26-летнего жителя столицы нашли около 1 кг мефедрона, который должен был реализовываться в городе и Минской области", - рассказали в МВД.

Задержанный около двух месяцев работал на виртуальный наркомаркет, недавно его "повысили" до фасовщика крупных партий запрещенных веществ. Перед задержанием он спрятал в окрестностях столицы три пакета с товаром, в которых находилось почти 100 закладок.

В квартире молодой человек также хранил 11 свертков с мефедроном, изоленту, фасовочные пакеты и электронные весы. Общий вес изъятого наркотика составил более 1,1 кг.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Полгода назад фигурант освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.-0-