Нарушения при закупках выявлены в Могилевской дистанции пути БЖД

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевская транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного и трудового законодательства в Могилевской дистанции пути РУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги", сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

В частности, здесь приобретали товар иностранного происхождения на внутреннем рынке без согласования с рабочей группой, которая контролирует проведение закупок импортных товаров. Не изучали конъюнктуру рынка, не проводили сравнительный анализ цен. Кроме того, закупали товар без документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС).

Обязательства в плане ограничений, установленных законом "О борьбе с коррупцией", подписаны не всеми работниками, отнесенными к категории государственных должностных лиц.

При проверке выявлен факт, когда инженеру по организации и нормированию труда дистанции пути необоснованно начислили единовременную премию за сбор, переработку, сортировку, хранение и сдачу лома и отходов всех видов металлов. Оказалось, что этот сотрудник вовсе не занимался организацией сбора и выполнения заказа на поставку лома и отходов черных и цветных металлов и не был должностным лицом, на которое возложена ответственность за такую работу.

Не всегда соблюдалось трудовое законодательство. Например, работнику не вручили контракт, нарушили порядок применения дисциплинарных взысканий, не всех сотрудников предприятия ознакомили с коллективным договором.

По результатам проверки транспортный прокурор внес представление начальнику Могилевской дистанции пути РУП, в котором потребовал устранить допущенные нарушения законодательства. После рассмотрения акта надзора к дисциплинарной ответственности уже привлечены 2 должностных лица, исполнение иных требований представления взято на контроль.-0-