Нарушитель границы с рацией и в гидрокостюме задержан у Западной Двины

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На берегу реки Западная Двина в Друйском районе сотрудники Полоцкого погранотряда задержали нарушителя границы. Тревожная группа заставы "Друя" остановила мужчину в трехстах метрах от латвийской территории. Он был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

Пограничники задержали 47-летний жителя Браслава. "Он был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты. Необходимых документов на право нахождения в пограничной полосе у мужчины не оказалось", - рассказали в ГПК.

Задержанный пояснил, что занимался подводной охотой. "Однако пограничники, учитывая все обстоятельства, установили, что такая легенда не соответствует действительности", - отметили в Госпогранкомитете.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима в отношении правонарушителя начат административный процесс. Санкция каждой из статей предусматривает штраф до 50 базовых величин (1 БВ сейчас Br25,5).-0-