21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушителей с крупными уловами задержали на озере Черном, Заславском и Вилейском водохранилищах, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"Озеро Черное в Березовском районе - в аренде у местного рыбхоза, здесь разрешен промысловый лов рыбы. Однако, как стало известно инспекторам Березовской межрайонной инспекции, некоторые уловы рыболовецкой бригады уходили мимо "кассы", - рассказали в инспекции.

По правилам, причалив к берегу, промысловая бригада первым делом должна рассортировать и взвесить улов, внести эти данные в тоневой журнал и только потом приступать к транспортировке рыбы. Чтобы зафиксировать нарушение этого порядка, инспекторы вели скрытую видеосъемку действий рыбаков 12 октября. Работали в тот день 9 человек вместе с бригадиром. Как и предполагалось, сведения об улове, который оказался на редкость крупным (более 133 кг), в журнал не записали. Рыбу сразу же загрузили в автомобиль и увезли.

По договоренности с инспекцией, в деревне Хрисо авто остановили для проверки сотрудники ГАИ и службы по борьбе с экономическими преступлениями Березовского РОВД. Задержанные рыбаки признались в хищении: улов они планировали продать, а деньги разделить между собой. Сейчас им грозит уголовная ответственность. "Опасность таких хищений не только в причинении ущерба предприятию-арендатору, но еще и в бесконтрольном опустошении водоемов - ведь выловленная втихую рыба не пойдет в зачет выделенной на промысел квоты", - пояснили в инспекции.

Не в первый раз решился на незаконное рыболовство и браконьер из Вилейки. Ночью 16 октября на берегу Вилейского водохранилища он опустошил установленные накануне сети, спрятал свои снасти в прибрежных кустах и начал загружать ванночки с рыбой в машину. В этот момент его задержали оперативники госинспекции. В улове весом 41 кг оказались судак, лещ, щука, окунь и плотва. Причиненный природе вред оценивается в Br3,8 тыс. Возбуждено уголовное дело. Как отметили в инспекции, известно, что на его счету имеется еще одна недавняя судимость - за незаконный лов рыбы в 2018 году. Это может стать отягощающим обстоятельством в суде.

Кроме того, отборных лещей весом около 2,5 кг каждый наловили двое ОСВОДовцев на Заславском водохранилище. 70-метровую сеть устанавливали и снимали на служебной лодке. Весь улов, а это 22 леща, потянул почти на 58 кг. За лов рыбы запрещенным орудием задержанным грозит до 50 БВ штрафа (1 БВ сейчас Br27), еще около Br1,8 тыс. придется выплатить в качестве возмещения причиненного природе вреда.

"Кстати, недалеко от спасательной станции инспекторы обнаружили еще одну сеть. В ней запуталась не только рыба, но и редкая для наших мест перелетная птица - краснозобая гагара. Всех животных выпустили на волю", - добавили в инспекции.-0-