23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нарушительница убежала от правоохранителей с наручниками, а затем сама пришла в милицию. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"21 октября на проспекте Победителей сыщики выявляли лиц, которые воруют из автомобилей. Милиционеры увидели, как к припаркованной во дворе машине подошли несколько человек и начали ее осматривать, подозрительно оглядываясь по сторонам. Затем компания направилась в сторону другой группы людей. Оперативники пошли следом. Молодые люди бросились врассыпную", - рассказали в МВД.

Первой правоохранители догнали 36-летнюю минчанку: она оказала неповиновение при задержании, поэтому ей надели наручники. Это увидели очевидцы и знакомые женщины, которые окружили сотрудников, принялись их толкать, хватать за одежду, пытаясь освободить задержанную. Со стороны оперативников последовало несколько предупреждений о незаконности действий участников потасовки и возможном применении спецсредств. Эффекта это не принесло, поэтому одному милиционеру пришлось извлечь пистолет из кобуры.

В итоге задержанная скрылась, однако в тот же день сама пришла в РУВД, правда уже без наручников (их на следующий день принес очевидец).

В отношении женщины составили административный протокол за неповиновение законному требованию милиционера.-0-