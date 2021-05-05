Нарушивший запрет на въезд в Беларусь россиянин осужден на 3 месяца ареста

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор в отношении гражданина России, который нарушил запрет на въезд в Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Согласно постановлению ОВД Барановичского горисполкома от 28 мая 2020 года, мужчина в принудительном порядке был выслан из Беларуси. Ему запретили въезжать в страну в течение 10 лет, то есть до 29 мая 2030 года. Однако 27 февраля 2021 года он пересек границу и незаконно находился на территории Беларуси, проживая в Минске, пока не был задержан сотрудниками милиции.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 3 месяцев ареста. Он также должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

К слову, ранее мужчина уже был четыре раза судим за аналогичное преступление.-0-