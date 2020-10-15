Нашлась школьница из Ганцевичей, которая ушла из дома 13 октября

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции установили местонахождение пропавшей школьницы из Ганцевичей - ее нашли в Лунинце, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Как сообщалось, Надежда Хилютич ушла из дома вечером 13 октября. О пропаже дочери в милицию заявила мать. Ганцевичский РОВД объявил школьницу в розыск. По информации коллег, ее обнаружили у знакомых в Лунинце. В ближайшее время несовершеннолетнюю передадут родителям.

В УВД дополнили, что девочка склонна к бродяжничеству. За последние полтора месяца она не менее пяти раз уходила из дома. Сотрудники милиции ее находили в Минске, Барановичах, снимали с поезда в Столбцах. Свое поведение она объясняет нежеланием учиться в школе. Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.-0-

В Ганцевичах пропала 13-летняя школьница Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят обратиться в Ганцевичский РОВД по телефонам +375 (33) 664-61-46 или 102.