Нашли по ДНК на окурке - дело об убийстве жителя Калинковичского района направлено в суд

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в областной суд уголовное дело в отношении ранее судимого 19-летнего парня, которому инкриминированы убийство с особой жестокостью 47-летнего жителя Калинковичского района, а также кражи имущества, хищение и уничтожение паспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Обвиняемый в начале апреля этого года в лесном массиве в Калинковичском районе распивал алкоголь с незнакомым мужчиной и нанес ему более 24 ударов руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Молодой человек похитил личные вещи убитого, его паспорт, который затем уничтожил, и скрылся с места преступления.

Одним из доказательств вины мужчины стала его ДНК, обнаруженная экспертами на окурке с места происшествия, отметили в службе информации.

Прокурор согласился с правовой квалификацией содеянного по п.6 ч.2 ст.139, ч.1 и ч.2 ст.205, ст.378 УК. Примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-