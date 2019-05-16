Насильник пытался уйти от выплаты жертве компенсации, но ее права защитила прокуратура

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска защитила имущественные интересы несовершеннолетней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города.

В январе 2018 года мужчину признали виновным в изнасиловании, совершении иных действий сексуального характера, развратных действиях в отношении своей несовершеннолетней дочери. Ему назначили 13 лет лишения свободы. Кроме того, в пользу ребенка постановлено взыскать материальную компенсацию морального вреда в размере Br100 тыс., которую он так и не выплатил.

В октябре в прокуратуру Первомайского района Минска обратилась мама девочки. Она сообщила о возможном сокрытии осужденным имущества. Ей стало известно, что во время расследования уголовного дела под видом продажи он безвозмездно передал другому человеку свой автомобиль. Женщина просила прокурора обратиться в суд с иском о признании этой сделки недействительной.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что автомобиль Renault Fluence 2014 года выпуска был продан знакомой осужденного, с которой он в последующем заключил брак. По мнению прокуратуры, договор был заключен для вида с целью сокрытия имущества от негативных последствий в будущем и без намерения создать соответствующие юридические последствия.

В результате в суд поступило исковое заявление об установлении факта ничтожности сделки по отчуждению этого автомобиля и применении последствий ее недействительности, однако в марте 2019 года в удовлетворении исковых требований суд отказал. Не согласившись с выводами суда, прокуратура принесла апелляционный протест на это решение.

В итоге определением судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда решение суда Первомайского района Минска отменено, по делу постановлено новое решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры в полном объеме.-0-