Насосная станция горела в Рогачевском районе

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Насосная станция горела в деревне Великие Филипковичи Рогачевского района, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре здания поступила спасателям 10 июня в 23.32. Огонь уничтожил кровлю здания, повредил оборудование внутри. Пострадавших нет.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Причина пожара устанавливается. Среди рассматриваемых версий - нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем при курении.-0-