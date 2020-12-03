Не добившись взаимности от девушки, минчанин разбил стекла двух авто

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска установили личность молодого человека, который из хулиганских побуждений повредил два автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Выяснилось, что неподалеку от места преступления компания молодых людей распивала спиртное в квартире. На вечеринке 17-летнему минчанину приглянулась девушка, которой он стал уделять знаки внимания. В последующем, провожая ее домой и не добившись взаимной симпатии, молодой человек стал наносить удары по автомобилям. В результате он разбил два лобовых стекла и повредил зеркало заднего вида. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Сумма ущерба составила Br900", - рассказали в ГУВД.

Известно, что в августе этого года молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние. Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям задержанного.-0-