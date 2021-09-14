Не ремонтировал, а продавал: безработный могилевчанин обманом похищал технику

14 сентября, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Безработный могилевчанин брался за ремонт техники, а потом ее продавал. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 42-летний местный житель, который рассказал, что у него обманным путем была похищена игровая приставка стоимостью Br500. Инцидент произошел после того, как могилевчанин отдал ее в ремонт.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что чужое электронное устройство забрал 28-летний нигде не работающий могилевчанин, который размещал в сети Интернет объявления о ремонте различной техники. Рекламируя свои услуги, мужчина обещал привести в порядок любую бытовую и цифровую технику и при этом указывал короткие временные сроки, в которые он реанимирует любую вещь.

В реальности же могилевчанин забирал не принадлежащее ему имущество и перепродавал другим людям, а деньги за нечестную сделку тратил на личные нужды. Ожидавших ремонта граждан он кормил обещаниями, рассказывая им о том, как сложно достать необходимые для этого детали.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-