Не сошлись в цене: несостоявшийся покупатель похитил со склада секонд-хенда одежду на Br27 тыс.

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сыщики уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома раскрыли крупную кражу бывшей в употреблении одежды, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД.

Индивидуальный предприниматель из Лиды хранил товар в складском помещении. Злоумышленник разбил окно и вынес со склада одежду на Br27 тыс. Владелец обратился за помощью к правоохранителям.

"Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Оказалось, хищение организовал знакомый потерпевшего, также предприниматель. Мужчина ранее неоднократно приобретал у потерпевшего секонд-хенд для дальнейшей реализации, впрочем, в этот раз стороны не сошлись в цене", - рассказали в милиции.

После этого несостоявшийся покупатель с подельниками наведался на склад. Украденную одежду на арендованном бусе перевезли в Барановичи. Оттуда ее собирались переправить для продажи в Витебск. Мужчина даже успел подготовить для этого документы, но вскоре был задержан. За кражу возбуждено уголовное дело.-0-