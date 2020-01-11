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11 января 2020, 18:47

Не верила, что соцсети помогают: мама найденного гродненского "потеряшки" рассказала о поисках

Фото Татьяны Мартыновой
Фото Татьяны Мартыновой

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетний мальчик из Гродно, который пропал вместе со своим отцом еще в минувшем октябре, нашелся в Анапе и в ночь с 10 на 11 января вернулся домой. Вскоре после прилета в Минск вместе с сыном, его мама Людмила Якимчик дала корреспонденту БЕЛТА эксклюзивное интервью.

Поиски Миши начались 28 октября 2019 года, когда отец забрал его из детского сада и увез в неизвестном направлении. "Искала сама, почти сразу подключились правоохранительные органы. Я никогда не считала нужным выставлять жизнь напоказ, никогда не верила в то, что соцсети помогают, но в декабре была вынуждена подключить и их. Завела страничку в Facebook, рассказала свою историю и попросила помощи. И удивлялась тому, насколько люди оказались отзывчивыми. Просто поддерживали словами, делали репосты, предлагали помощь, обратили внимание журналистов на мою беду. Потом девушка-модератор предложила помощь в распространении информации - и так удалось найти контакты людей, которые видели Мишу с отцом в городе Анапа. Эти неравнодушные люди отозвались и помогли правоохранителям установить, где находится Миша и его отец", - рассказала Людмила.

Пропавший более двух месяцев назад пятилетний мальчик из Гродно нашелся в АнапеПропавший более двух месяцев назад пятилетний мальчик из Гродно нашелся в Анапе
Как сообщалось ранее, мать мальчика обратилась в милицию вечером 28 октября. Женщина сообщила о том, что ее бывший супруг около 11.30 того же дня забрал из детского сада их общего ребенка, и их местонахождение ей неизвестно.

Она добавила, что за все это время, более 2 месяцев ее бывший муж не выходил на связь. Лишь после того, как одному из волонтеров удалось найти подход к мужчине, войти в доверие и предложить позвонить Людмиле самому, пока не подключилась милиция, тот, наконец, связался с матерью ребенка и сообщил, что они живы-здоровы. И началась операция по возврату Миши домой, вместе с мамой в Анапу за ним полетела и белорусский блогер Татьяна Мартынова, которая активно участвовала в поисках ребенка. Правда, встретить вместе с сыном его шестой день рождения 29 декабря у Людмилы не получилось.

"Витольд Якимчик был задержан 9 января, а Миша сначала был помещен в детскую комнату, потом - в инфекционное отделение детской больницы Анапы. Мы прилетели поздно, сотрудница по делам несовершеннолетних сказала, что ночью ребенка мне не отдадут. Надо было сначала обратиться в органы опеки, чтобы доказать, что я мама Миши, и дать объяснение, почему я за ним прилетела в Анапу. Утром 10-го к самому открытию приехали мы в органы опеки, все написали, дали объяснения и отправились в больницу. Мишка встретил очень хорошо, почти сразу стал мне рассказывать про игрушки, обнялись с ним. Я переживала очень, нервничала. Но все было хорошо", - поделилась воспоминаниями Людмила. Вместе с тем, она отметила, что весь облик ребенка свидетельствовал: должного ухода за ним не было. "Грязные волосы, уши, одежда неопрятная, плохо пахнет", - отметила мама.

По какой причине отец ребенка забрал его тайком у матери, все еще остается неясным. После развода он мог общаться и гулять с сыном, хотя сама Людмила к тому времени окончательно порвала с ним. Женщина отметила, что поведение мужчины заметно поменялось после того, как в 2017 году он пережил инфаркт. В конце концов непростые отношения завели супругов в суд: Людмила попала в больницу с сотрясением после того, как муж ее избил. Свое заявление она забирать отказалась. На заседание Витольд не явился - и в отношении него была применена мера пресечения в виде взятия под стражу. Скрываясь от правосудия, мужчина бежал из Беларуси и попал уже в федеральный розыск.

При этом его состояние здоровья на тот момент уже ухудшилось. В свои 44 года он получил инвалидность II группы, когда еще лежал в больнице в Минске, его поставили на очередь на трансплантацию сердца, список жизненно необходимых ему лекарств был огромным. Это также беспокоило Людмилу те долгие недели поисков экс-супруга и ребенка. Теперь же все ее мысли обращены к сыну, которого счастливая мама постоянно держит в поле зрения. Ей все еще не до конца верится, что это не сон и что у истории этих поисков счастливый конец. За что женщина благодарит всех причастных и неравнодушных.-0-

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