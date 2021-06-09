Небрежно брошенный окурок мог стать причиной пожара в многоэтажке на ул.Орды в Минске

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небрежно брошенный окурок мог стать причиной пожара в столичной многоэтажке по ул.Орды, 33, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 8.58 в МЧС от соседей поступила информация о дыме из окна 14-го этажа. Когда к месту вызова прибыли расчеты спасателей по внешним признакам наблюдалось открытое горение балкона в 19-этажном жилом доме. При разведке было установлено, что на балконе трехкомнатной квартиры загорелось имущество. Пожарные из горящей квартиры спасли хозяина и его супругу (оба глухонемые).

Сильное задымление создавало угрозу для жильцов квартир на 19-м этаже. Работники МЧС спасли пенсионерку и ее внуков 2013-го и 2015 годов рождения, а из соседней квартиры - женщину 1987 года рождения и ее ребенка-инвалида 2015 года рождения.

В результате происшествия повреждено имущество на балконе на площади 9 кв.м. Огонь в квартиру не проник. Также закопчена жилая комната горевшей квартиры, остекление и балконная рама квартиры сверху.

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем (окурок с верхнего этажа).-0-