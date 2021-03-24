Нечаянно застреливший товарища охотник получил три года ограничения свободы

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о несчастном случае на охоте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Двое мужчин в прошлом году охотились в лесу. Остановились перекусить, выпили спиртное. На плече у 52-летнего обвиняемого висело поставленное на предохранитель заряженное ружье. Когда он наклонился за продуктами, то направил ствол в сторону 68-летнего товарища. Во время наклона спусковой крючок ружья зацепился за ножны закрепленного на поясе ножа, из-за чего произошел выстрел. Пенсионер получил огнестрельное ранение в шею и умер на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года. Его также на пять лет лишили права заниматься связанной с охотой деятельностью.

С обвиняемого в пользу потерпевшей взыскано Br17 тыс. в качества возмещения морального вреда. Помимо этого за женщиной признано право на удовлетворение иска о возмещении материального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-