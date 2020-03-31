Недостатки при организации госзакупок выявили на двух предприятиях АПК Узденского района

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Узденского района выявила недостатки при организации закупок товаров на двух сельхозпредприятиях, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.

Одно из предприятий нарушило антикоррупционные нормы при размещении информации о предмете закупок. Так, в заданиях на закупку и в приглашениях к участию в запросе ценовых предложений сообщалось, что закупить планируется конкретный вид товара. При этом не указывалась возможность приобрести его аналог. В прокуратуре отметили, что это необоснованно ограничило право производителей и поставщиков аналогичных товаров участвовать в процедуре.

При заключении сделок на поставку товаров компетентные службы этого же предприятия не изучили надлежащим образом конъюнктуру рынка. А один из договоров и вовсе заключили с коммерческой организацией без процедуры закупки. В результате хозяйство закупило портландцемент по стоимости выше, чем предлагал завод-изготовитель.

Аналогичное нарушение выявлено и на другом предприятии АПК, заключившем договор на поставку бетона без процедуры закупки.

Прокуратура внесла представление в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Узденского райисполкома с требованием устранить нарушения. Два должностных лица предприятий привлечены к дисциплинарной ответственности. По поручению прокурора еще двух сотрудников, не соблюдавших порядок организации госзакупок товаров, привлекли к административной ответственности.

Надзорные мероприятия в этой сфере будут продолжены.-0-