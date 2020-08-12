Неизвестные пытались поджечь школу в Минске

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 10 на 11 августа неизвестные пытались совершить поджог средней школы №84 в Минске по ул. Пономарева на территории военного городка Уручье, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Ирина Карпович.

"Неизвестные облили жидкостью окна в старом здании школы, они треснули, однако огонь на кабинеты не распространился. В этом году именно в этих двух кабинетах был проведен ремонт на средства, собранные благодаря оказанию платных услуг. На это было затрачено Br36 тыс.", - рассказала директор школы Ирина Карпович.

Испортили неизвестные и памятник Ленину, который находится на территории школы. "Его облили синим цветом, хотя до этого он был выкрашен белой краской. Утром вызвали милицию, сейчас правоохранители ведут расследование", - прокомментировала директор.-0-