Неизвестные в масках ворвались в частный дом в Волковыске и требовали у хозяина денег

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные в масках ворвались в частный дом в Волковыске и потребовали у хозяина денег. Грабителей оперативно задержали сотрудники милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Вечером 20 ноября в милицию обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что в дом к нему ворвались неизвестные в масках. Налетчики угрожали хозяину предметом, похожим на пистолет, насильно удерживали его в кухне, требовали денег. Один из грабителей ударил мужчину. Забрав из его куртки Br400, неизвестные скрылись.

"Ночью 21 ноября в съемной квартире сотрудниками милиции были задержаны все трое подозреваемых - парни 19, 18 и 17 лет. Один из них указал место, где правоохранители обнаружили три маски с прорезями для глаз, предмет, похожий на пистолет, а также часть денег", - рассказал Евгений Дудко.

"Волковысский районный отдел Следственного комитета по данному факту возбудил уголовное дело по ч.2 ст.207 УК (разбой, совершенный с проникновение в жилище, группой лиц). С участием подозреваемых следователи производят неотложные следственные и иные процессуальные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Известно, что у потерпевшего несколько месяцев назад умерла мать. В наследство ему достались деньги. Мужчина не раз звал к себе домой гостей и во время распития спиртного рассказывал об этом. Информация через третьих лиц дошла и до молодых людей, которые решили совершить разбой.-0-