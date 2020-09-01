1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные в Минске блокировали дорожное движение. Водители дали отпор. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 7.30 в Московское РУВД Минска из дежурной части столичной ГАИ поступила информация о перекрытии движения на перекрестке улиц Дзержинского - Чюрлениса. К моменту прибытия экипажа нарушителей порядка на месте не оказалось.

Буквально через 20 минут аналогичным образом было нарушено движение на пешеходном переходе в районе улицы Любимова. Прибывшие туда милиционеры обнаружили затор: в одной полосе для движения в направлении Белецкого стояли порядка 15 автомобилей. Заметив приближающихся сотрудников, находившиеся там в масках и кепках молодые люди убежали. В ходе разбирательств выяснилось, что этому инциденту предшествовал конфликт нарушителей с водителями. Терпение торопившихся по своим делам владельцев авто иссякло, и они самостоятельно попытались очистить дорогу от нарушителей.

Примечательно, что люди, которые блокировали движение, держали в руках плакаты, а их незаконные действия снимал на камеру человек из этой же группы.

В настоящий момент по данному факту сотрудники милиции проводят проверку. В отношении указанных лиц будет возбуждено уголовное дело.-0-