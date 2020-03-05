Неизвестные взломали электронную почту РНПЦ и Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные воспользовались ящиками одного РНПЦ и Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии, возбуждены уголовные дела по фактам несанкционированного доступа к компьютерной информации. От имени этих учреждений рассылались сообщения о коронавирусе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии 12 февраля обратился с заявлением в милицию. Выяснилось, что кто-то несанкционированно воспользовался электронным почтовым ящиком учреждения. "От имени центра были разосланы сообщения, в которых содержались ссылки на загрузку вредоносного программного обеспечения. В ходе следствия установлено, что помимо неоднократных входов на почту, неизвестными лицами также неоднократно удалялись письма", - проинформировали в СК.

С аналогичным заявлением днем ранее обратился в милицию один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. "В центр стали поступать уточняющие вопросы от адресатов сообщений, которые центр якобы отправил по электронной почте. Установлено, что и в этом случае неизвестный осуществил несанкционированный доступ к почтовому ящику, отправил ряд сообщений контактам из адресной книги", - рассказали в СК.

"Скомпрометированные электронные почтовые ящики зарегистрированы на хостинге tut.by. После получения доступа к ним неизвестные рассылали сообщения со ссылкой на вредоносное программное обеспечение в тексте. Сообщения были подготовлены с применением приемов социальной инженерии - в них содержалась не соответствующая действительности информация, касающаяся распространения коронавируса в Беларуси. После открытия имеющихся в сообщении ссылок, на компьютер пользователя под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл", - пояснили в Следственном комитете.

Центральным (г. Минска) районным отделом и Минским районным отделом СК возбуждены уголовные дела ст. 349 УК. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции работают над установлением подозреваемых.-0-