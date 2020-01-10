Неизвестный ограбил отделение банка в Гомельском районе

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе неизвестный ограбил отделение банка. Информацию об инциденте опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 16.00 в отделение одного из банков по ул.Советской в поселке Большевик вошел мужчина. "Неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел деньгами и скрылся", - сообщила официальный представитель МВД. По словам оператора банка, он забрал Br4 тыс., $1 тыс. и 30 тыс. российских рублей.

На вид подозреваемому 30-40 лет, рост 180-190 см, плотного телосложения. Он был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно был в перчатках.

В области введен план "Сирена", на поимку мужчины ориентированы ближайшие наряды милиции.-0-