Неизвестный погиб при пожаре нежилого дома в Белыничском районе

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проникший в дом неизвестный погиб при пожаре в Белыничском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В Белыничский райотдел по чрезвычайным ситуациям 17 ноября около 11.00 сообщили о сгоревшем доме в деревне Замочулье. "Было установлено, что предположительно ночью с 16 на 17 ноября произошел пожар нежилого дома. Со слов местных жителей, внутри мог находиться человек, который проник в дом самовольно, - рассказали в управлении. - При осмотре места пожара были обнаружены сгоревшие останки человека, личность которого устанавливается".

Огнем дом был полностью уничтожен. Подразделения МЧС не привлекались. Причина пожара и гибели устанавливается.-0-