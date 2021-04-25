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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный похитил пожертвования из костела в Логойске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.
Около 9.00 в милицию обратился ксендз, заявив о проникновении в костел через разбитое окно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
По предварительной информации, похитили монетами около Br25 из лавки со свечами и церковной утварью, а также ящик с пожертвованиями, в котором также было около Br25. Виновник устанавливается.-0-