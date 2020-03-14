Неизвестный распылил перцовый баллончик в могилевской школе

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школе Могилева неизвестный распылил перцовый баллончик: две школьницы госпитализированы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел накануне. "В 17.57 поступило сообщение о госпитализации с отравлением химическим веществом легкой степени двух девочек 2008 и 2009 годов рождения - учащихся 6-го класса средней школы №33 Могилева", - рассказали в пресс-службе.

Девочки получили отравление после того, как неизвестный распылил в фойе школы перцовый газовый баллончик.-0-