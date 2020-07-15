Неизвестный сообщил о минировании площади в Могилеве, опасных предметов не обнаружено

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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил о "минировании" площади в Могилеве. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня в 9 часов в оперативно-дежурную службу УВД Могилевского облисполкома поступило сообщение о возможном нахождении взрывного устройства на площади Славы в городе Могилеве. Информация содержалась в письме, поступившем ночью по электронной почте УВД", - проинформировала Ольга Чемоданова.
На место выбыла саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, иные службы. Место происшествия было оцеплено, ограничивался подъезд автомобилей к площади. Опасных предметов не обнаружено.-0-