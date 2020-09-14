Неизвестный сообщил о минировании районной администрации Минска

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил о минировании одной из районных администраций Минска. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На электронную почту столичной милиции поступило сообщение об опасности. В письме было указано, что в одной из районных администраций столицы заложено взрывное устройство. К указанным местам для обследования территории прибыли правоохранители. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность автора сообщения устанавливается. Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с мерами безопасности", - отметили в МВД.

Это не первое сообщение об опасности, поступившее в ОВД с начала года. Во всех случаях информация не подтверждалась, опасных предметов обнаружено не было.-0-