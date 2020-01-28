Некачественные сладости изъяли из продажи в Могилевской области

28 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные сладости - зефир, халва, пастила и мармелад - были выявлены в продаже в Могилевской области. Данные кондитерские изделия были аналогичны тем, что производит ОАО "Красный пищевик". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника Могилевской областной инспекции государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации Наталья Жукова.

"За 2019 год в Могилевскую областную инспекцию Госстандарта поступило несколько обращений о реализации на потребительском рынке региона импортной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза. Эта продукция была аналогична той, что выпускает кондитерская фабрика в Могилевской области", - отметила она.

По данным фактам в 2019 году инспекция провела 65 контрольно-надзорных мероприятий. Во время проверок было установлено, что практически вся импортная кондитерская продукция не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза.

"В 83% случаев реализовывали сладости с истекшими сроками годности. В маркировке не была указана обязательная информация о наличии в составе пастилы консерванта диоксида серы. В жевательном мармеладе не указывалось и содержание в продукции красителей, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. В халве уровень кадмия в полтора раза превышал допустимый показатель" - подчеркнула Наталья Жукова.

По результатам проверок была запрещена реализация 76 партий кондитерских изделий на сумму более Br1,5 тыс. Составлено и направлено в суды 45 протоколов об административных правонарушениях. Выданы предписания об изъятии из реализации четырех видов опасной продукции: зефира, жевательного мармелада, пастилы и халвы. Кроме этого, были запрещены ввоз и обращение на территории Беларуси таких видов кондитерской продукции, как пастила, зефир, халва, жевательный мармелад, желейные конфеты. Было прекращено действие шести документов об оценке соответствия техническим регламентам Таможенного союза.-0-