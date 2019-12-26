Некачественные сварочные аппараты изъяли из продажи в Могилевской области

26 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В торговых объектах Могилева и области из продажи изъяли 15 партий некачественных сварочных аппаратов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника Могилевской областной инспекции государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации Наталья Жукова.

"Во время проверок в 11 торговых объектах Могилева и области были выявлены потенциально опасные сварочные аппараты китайского производства. Из продажи изъяли 15 партий таких инструментов. Все они не соответствуют установленным требованиям безопасности", - рассказала Наталья Жукова.

Среди изъятых инструментов сварочные аппараты торговых марок Watt (модель Combimig 250), Mikkeli (модели ММА-210, ММА-212), полуавтоматы сварочные Solaris (модели Multimig-225, Topmig-225), инверторы сварочные DGM (модель ARC-203).

"Имеют место такие нарушения, как несоответствие по длине сетевого кабеля (его длина при подсоединении к источнику сварочного тока при измерении от точки выхода из корпуса должна быть не менее 2 м) и создаваемым радиопомехам, что может оказать отрицательное влияние на работу других радиоэлектронных устройств", - отметила Наталья Жукова.

По результатам проверок были выданы предписания о запрете реализации такой продукции. Небезопасная продукция изымается из обращения, прекращается действие деклараций о ее соответствии в Беларуси.-0-