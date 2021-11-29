Некачественный паштет обнаружили в продаже в Могилеве

29 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественный паштет обнаружили в крупной торговой сети в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"Во время проверки крупного ритейла в продаже были обнаружены некачественные консервы паштетные мясорастительные стерилизованные. Паштет "Печеночный" с печенью птицы (с индюшиной печенью) в упаковке из комбинированного материала, российского производства", - отметили в Госстандарте.

По результатам исследований было установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки". "Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию", - отметили специалисты.

В консервах также было обнаружено наличие ДНК свиньи (ингредиенты из свинины, мясо или субпродукты). Эти компоненты не были указаны в составе паштета. Специалисты не обнаружили в консервах ДНК индейки, хотя производитель заявил, что индюшиная печень использовалась при изготовлении указанной продукции", - подчеркнули в инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию данной продукции на территории страны.-0-