Нелегала из Афганистана обнаружили в пункте пропуска "Козловичи"

25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Афганистана пытался незаконно пересечь польско-белорусскую границу, спрятавшись в автопоезде, сообщили БЕЛТА в Брестской Краснознаменной пограничной группе имени Ф.Э. Дзержинского.

Инцидент произошел 24 июня в международном автодорожном пункте пропуска "Козловичи". Сотрудники пограничной и таможенной служб оформляли на въезд в Беларусь большегруз, следовавший из Сербии. Фура перевозила автомобильные шины. В ходе досмотра среди товара был обнаружен нелегал. Им оказался 23-летний гражданин Афганистана.

Выяснилось, что мужчина намеревался нарушить госграницу в поисках лучших условий жизни. С этой целью он проник в полуприцеп при загрузке в Сербии.

Иностранец привлечен к административной ответственности с запретом въезда на территорию Беларуси сроком на 5 лет, после разбирательства его передали польской стороне.-0-