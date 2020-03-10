Нелегальная партия сигарет на Br30 тыс. конфискована у витебчанки

10 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крупная нелегальная партия сигарет стоимостью Br30,2 тыс. конфискована у витебчанки, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудники ГАИ задержали иномарку под управлением 42-летней местной жительницы на одной из улиц областного центра во время мероприятий по пресечению нарушений законодательства по обороту табачного сырья и табачных изделий. Всего в автомобиле находилось 25 тыс. пачек сигарет белорусского производства, которые женщина планировала сбыть в России. При этом никаких сопроводительных документов, подтверждающих легальность их приобретения, у нее не было.

В отношении витебчанки составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.23 КоАП. Табачные изделия изъяты. По решению суда Первомайского района Витебска женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 базовых величин (сейчас БВ составляет Br27).-0-