Нелегального продавца респираторов задержали в Минске

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ОБЭП задержал нелегального продавца респираторов. На мужчину составлен протокол, сообщили БЕЛТА в МВД.

Милиционеры изъяли у 30-летнего минчанина средства индивидуальной защиты в количестве 390 штук на сумму свыше Br7 тыс. "Выяснилось, что задержанный покупал товар на одном из городских рынков по цене Br15 за штуку, а продавал уже по Br18. Своих клиентов бизнесмен искал в интернете", - рассказали в МВД.

В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.-0-