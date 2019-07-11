Нелегальную интернет-торговлю фото- и видеотехникой раскрыли в Минске

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская коммерческая фирма за 2,5 года интернет-торговли фото- и видеотехникой не уплатила в бюджет более Br500 тыс. налогов. Серую схему поставки в Беларусь дорогостоящей техники раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, сообщили БЕЛТА в КГК.

Было установлено, что директор фирмы с 2017 по 2019 годы не отражал в бухучете часть выручки, полученной от реализации фото- и видеотехники через специализированный интернет-портал и интернет-магазин. Для прикрытия своей противоправной деятельности фирма использовала реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, от имени которого за наличный расчет реализовывалась техника (без оформления выручки в бухгалтерии).

Профессиональные фотоаппараты, фотовспышки, фотообъективы известных брендов, системы видеонаблюдения, профессиональные видеокамеры, квадрокоптеры закупалась в России за наличный расчет. Для их доставки в Минск коммерческая фирма пользовалась услугами курьеров либо транспортных компаний.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 37-летнего директора фирмы и двух его пособников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Во время обысков по их месту жительства изъяты компьютерная техника и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На 186 единиц фото- и видеотехники, а также 6 легковых автомобилей наложен арест.-0-