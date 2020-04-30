Нелегальную партию спирта изъяли в Добрушском районе

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Добрушские милиционеры пресекли незаконную перевозку спиртосодержащей жидкости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники Добрушского РОВД остановили Toyota Camry под управлением 48-летнего водителя 23 апреля. В салоне авто обнаружили 25 пластиковых емкостей по 21,5 л каждая. "В канистрах находилась жидкость с резким запахом спирта. Общий объем продукции составил 537,5 л", - рассказали в УВД.
Водитель не смог предоставить сопроводительные документы на груз, на канистрах отсутствовали акцизные марки. Изъятая продукция направлена на экспертизу.
В отношении перевозчика начат административный процесс по ч.3 ст.12.27 КоАП (незаконное перемещение алкогольных напитков).-0-
Фото УВД Гомельского облисполкома