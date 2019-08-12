Нелегальные препараты на Br2,5 тыс. изъяли у минчанина

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Советского РУВД Минска задержали минчанина с таблетками для потенции на сумму около Br2,5 тыс., сообщила БЕЛТА сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

"28-летний минчанин, работая заместителем директора одной из строительных фирм столицы, решил немного подзаработать продажей нелегальных "мужских" препаратов, привезенных из России. К слову, такие препараты запрещены в нашей стране, - рассказала Дарья Бабок. - Как пояснил мужчина, приобретенные товары он продавал через интернет. Документы, подтверждающие безопасность продукта и соответствие заявленным требованиям, у фигуранта отсутствовали. На момент задержания в автомобиле злоумышленника находились 93 блистера и 20 банок с таблетками общей стоимостью Br2425".

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ч.1-1 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность). Фигуранту дела грозит штраф в размере до 100 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5) с конфискацией препаратов и дохода, полученного от их продажи.-0-