Немецкую ручную гранату нашли в Жировичском монастыре

19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Немецкую ручную гранату нашли в одном из корпусов Жировичского монастыря, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Опасную находку обнаружили при проведении строительных работ на братском корпусе монастыря. Граната со времен войны пролежала на чердаке.
"С соблюдением необходимых мер граната была извлечена саперами и позже уничтожена", - сообщили в милиции.
Это не единственная опасная находка на территории района. Артиллерийский 45-миллиметровый снаряд обнаружили на набережной канала Огинского в центре Слонима. Его нашли во время земляных работ. Находку также уничтожили.-0-
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