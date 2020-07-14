Необычное самодельное оружие нашли у витебчанина

14 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские эксперты исследовали редкую самодельную модель оружия, сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

Сотрудники милиции во время пресечения незаконного оборота оружия в доме шестидесятилетнего жителя Витебска нашли предмет, похожий на самострел. По результатам баллистической экспертизы установлено, что, несмотря на свой неказистый внешний вид (к палке изолентой прикреплена металлическая трубка и спички), устройство является стрелковым гладкоствольным огнестрельным оружием раздельного заряжания. По словам специалистов, такие экземпляры самодельного оружия довольно редко поступают на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.-0-