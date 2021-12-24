Неоднократные нарушения порядка массовых мероприятий: возбуждены уголовные дела

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела о неоднократных нарушениях порядка проведения массовых мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, неработающий 59-летний мужчина в период с марта по июнь 2021 года, будучи не менее трех раз привлеченным к административной ответственности за нарушение проведения массовых мероприятий, 30 июня вновь совершил противоправные действия - пикетировал около нескольких станций метро, держал флаги, таблички и плакаты с протестными надписями, а также выкрикивал различные лозунги.

Следователем изучена личность обвиняемого: неоднократно судим, постоянного места жительства не имеет, ведет бродяжнический образ жизни и состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с хроническим алкоголизмом.

Фигуранту предъявлено обвинение по ст. 342-2 (неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий) Уголовного кодекса Беларуси. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Также Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней женщины, которая подозревается в неоднократном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Ее местонахождение в настоящий момент устанавливается правоохранителями.

Расследование уголовных дел продолжается.

"Напомним, что в Уголовный кодекс законом Беларуси от 26 мая 2021 года "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" внесены изменения, согласно которым за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий предусмотрена уголовная ответственность, если это деяние совершено неоднократно. Деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо дважды в течение одного года подвергалось административному взысканию за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст.24.23 Кодекса об административных правонарушениях, и в течение года после наложения второго административного взыскания за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий".-0-