Неосторожное обращение со свечой могло стать причиной пожара в Рогачевском районе

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе при пожаре погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Староселье поступило спасателям 24 ноября в 18.32. Прибывшие работники МЧС обнаружили на полу в комнате погибшую хозяйку дома 1933 года рождения. Огонь уничтожил кровлю на площади 65 кв.м, частично - перекрытие, повредил стены, имущество.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при зажигании церковной свечи.-0-