Непотушенная свеча могла стать причиной пожара в Мозырском районе

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Причиной пожара в жилом доме одной из деревень Мозырского района могла стать непотушенная свеча, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Утром 15 декабря спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Слобода. К их прибытию хозяин - пенсионер 1939 года рождения - уже находился на улице. Наблюдалось незначительное задымление внутри деревянного дома.

Как выяснилось, в момент возникновения пожара мужчина спал на диване в горящей комнате. Проснулся от воздействия температуры. При помощи подручных средств он самостоятельно потушил пожар.

С предварительным диагнозом "ожоги лица, шеи, кистей рук 2 степени (10% тела)" мужчина был госпитализирован.

Огнем повреждено имущество в жилой комнате.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем (непотушенная свеча).-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС