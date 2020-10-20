20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неправильное использование обогревателя привело к пожару в столичной квартире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 6.15 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в Минске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из окна квартиры на втором этаже шел дым. "Работники МЧС в составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь, где на полу в коридоре обнаружили хозяина. Пострадавшего в сознании вывели на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом "термоингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоги" пенсионера госпитализировали", - рассказали в МЧС.

Пожар потушен. Огонь повредил имущество, закопчена квартира.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (падение электрообогревателя на ковровое покрытие).-0-