Неправильный разворот стал причиной столкновения авто со светофором

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате неправильного маневра водитель "Ауди" создал аварийную обстановку для "Рено" в Минске, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Ауди", двигаясь по ул. Голубева со стороны пр-та Газеты "Звязда " в направлении ул. Рафиева, при развороте не убедился в безопасности маневра и тем самым создал аварийную ситуацию для водителя автомобиля "Рено", который двигался по улице Семеняко со стороны ул. Лосика в направлении ул. Рафиева. В результате на перекрестке ул.Рафиева - ул. Голубева автомобиль "Рено" попал в неуправляемый занос и совершил наезд на светофор.

Пострадавших в ДТП нет. На месте работали сотрудники ОГАИ Московского района столицы.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся со встречного направления прямо или направо.-0-