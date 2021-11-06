6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неравнодушные минчане помогли задержать нетрезвого водителя. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

5 ноября на линию 102 поступили сведения: по пр.Дзержинского на автомобиле "БМВ" едет нетрезвый водитель. Экипаж отдела ГАИ Московского РУВД Минска незамедлительно выбыл в указанном направлении и вблизи дома №126 по пр.Дзержинского, на парковке гипермаркета, обнаружили искомую легковушку. "Водитель, 22-летний молодой человек, при общении с милиционерами был возбужден, от него исходил резкий запах алкоголя. Водителю правоохранители предложили проехать на освидетельствование, по результатам которого в его организме обнаружено 0,71 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Молодой человек привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.18.15 КоАП.

Еще одного нетрезвого водителя задержала ГАИ Советского РУВД Минска 4 ноября. Около 18.10 вблизи дома №40 по ул.Кульман милиционеры остановили "БМВ", за рулем был 67-летний мужчина. Его состояние показалось правоохранителям подозрительным - мужчину доставили на освидетельствование. Экспертиза выявила 1,38 промилле алкоголя. Позже автолюбитель рассказал, что отдыхал с другом в ресторане и выпивал спиртное.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными. Если видите, что за руль садится нетрезвый водитель или он уже управляет авто, сообщайте об этом по телефону 102.-0-