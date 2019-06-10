Неравнодушные пинчане помогли ГАИ задержать бесправницу с 3 промилле алкоголя

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске местные жители помогли сотрудникам ГАИ задержать женщину-водителя, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
В милицию обратились жильцы дома по проспекту Жолтовского. Очевидцы рассказали о неадекватном поведении на проезжей части водителя автомобиля Porsche с российскими регистрационными номерами. Незамедлительно выехал наряд ГАИ. За рулем иномарки оказалась минчанка 1983 года рождения. Женщина была пьяна - почти 3 промилле в парах выдыхаемого воздуха.
В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. В ходе разбирательства инспекторы установили, что с 2004 года жительница столицы лишена права управления транспортными средствами в Беларуси. Женщина полагала, что обойдет закон, сменив фамилию после замужества и получив права российского образца. На нее будет составлен административный материал по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.
Сотрудники милиции призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать информацию о водителях, которые садятся за руль пьяными, чтобы предотвратить несчастье на дороге.-0-
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