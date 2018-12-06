Неравнодушный житель Гродно помог задержать сильно пьяного водителя

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Неравнодушный житель Гродно помог задержать водителя с 7-кратным превышением алкоголя, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 3 декабря в дежурную часть Госавтоинспекции позвонил очевидец и сообщил о странном поведении водителя "Тойоты". "Рядом находился экипаж ГАИ, который сразу приступил к поиску нарушителя. И в этом помог очевидец, который некоторое время следовал за "Тойотой", - рассказали в ГАИ.

На улице Весенней наряд ДПС подал сигнал об остановке. В ответ на это водитель "Тойоты" ускорился и резко свернул на улицу Лесную. Но преследование было недолгим. После задержания стала понятна причина странного поведения водителя. У 47-летнего мужчины имелись явные признаки опьянения. В парах выдыхаемого воздуха было 2,1 промилле алкоголя.

В отношении водителя составлено несколько протоколов. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения.-0-