Неразорвавшуюся бомбу нашли в лесу в Барановичском районе

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неразорвавшуюся бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в Барановичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение от сотрудников газовой службы о том, что при проведении земляных работ в лесном массиве возле деревни Лесная обнаружена авиационная бомба времен ВОВ.
Снаряд уничтожен саперно-пиротехнической группой в/ч 7404.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN