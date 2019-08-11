Неразорвавшуюся бомбу нашли в лесу в Барановичском районе

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неразорвавшуюся бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в Барановичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение от сотрудников газовой службы о том, что при проведении земляных работ в лесном массиве возле деревни Лесная обнаружена авиационная бомба времен ВОВ.

Снаряд уничтожен саперно-пиротехнической группой в/ч 7404.-0-