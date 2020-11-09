Несколько человек задержаны в Минске за надругательство над государственным флагом

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за надругательство над государственным флагом задержаны несколько человек. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Утром 7 ноября в милицию поступило сообщение о том, что компания подожгла государственный флаг Беларуси. Инцидент произошел около 4.00 возле административного здания по ул.Куйбышева.

"Сыщики по горячим следам вычислили и затем задержали одного из подозреваемых - 18-летнего жителя столицы, который объяснил свой поступок алкогольным опьянением. Он пояснил, что накануне со знакомой употреблял алкоголь, затем отправился в ночной клуб. Возле административного здания молодой человек залез на перила, сорвал со стены государственный флаг и принес его к увеселительному заведению. В итоге несколько молодых людей сожгли флаг. Процесс надругательства был снят на камеру мобильного телефона", - рассказала пресс-секретарь.

В последующем оперативники задержали и других подозреваемых. Роль каждого из них будет установлена во время расследования уголовного дела, которое следователи возбудили по факту надругательства над государственным символом.-0-