Несколько гродненцев поверили лжепокупателям из интернета и лишились денег

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уловка с лжепокупателями товаров остается одной из самых популярных схем интернет-мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

На удочку недобросовестных дельцов за последнее время попались несколько жителей Гродно. "Супруги из областного центра решили продать детскую модульную коляску и разместили объявление. На следующий день им написал якобы житель Волковыска. По договоренности мужчина должен был перевести деньги за коляску на карточку. И вновь, как и во многих предыдущих случаях мошенничеств, для получения платежа гродненцы вводили данные карты, перейдя по присланной покупателем ссылке", - сообщил исполняющий обязанности начальника Октябрьского РОВД Гродно Вячеслав Демидович. На телефон супругам пришли СМС-сообщения с кодами подтверждения. После их ввода с карты списали Br200.

Также на уловку злоумышленников попалась 20-летняя гродненка, продававшая через интернет-площадку мобильный телефон. Потенциальный покупатель сообщила, что сама оформит доставку курьером. Продавцу лишь нужно ввести данные карты в присланной ей ссылке и нажать кнопку "получить средства". Когда платеж не прошел, покупатель объяснила, что на карте должна быть сумма не менее той, которую пересылают. Девушка воспользовалась картой мамы. После ввода кодов с карты списали Br610.

Продолжают поступать звонки и от якобы работников банка, которые сообщают, что с карты пытаются списать деньги. Дальше стандартная схема: для отмены операции необходимо назвать коды из СМС. После этого и происходит списание: таким образом жительница Гродно 1988 года рождения лишилась более Br1,6 тыс.

В милиции просят граждан быть бдительными. Коды подтверждения из СМС необходимы только для списания средств с карты, они не нужны для получения платежей. Сотрудники банков никогда не будут просить назвать коды по телефону.-0-